ZEBLAZE smartwatch Stratos 2, 1.3" AMOLED, GPS, heart rate, 5 ATM, μαύρο

Κομψό smartwatch από την Zeblaze με εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή και αντοχή στο νερό (5 ATM).

Διαθέτει πληθώρα fitness χαρακτηριστικών, αισθητήρα καρδιακών παλμών και ενσωματωμένο GPS.

Εξοπλίζεται με εντυπωσιακή έγχρωμη οθόνη αφής 1.3" AMOLED που προσφέρει την δυνατότητα να έχετε την οθόνη του smartwatch πάντα ενεργοποιημένη.

Συνδέεται μέσω Bluetooth και της εφαρμογής InfoWear με το smartphone σου για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις μηνυμάτων, κλήσεων και εφαρμογών.

Η χαμηλή κατανάλωση λειτουργίας του, σε συνδυασμό με την μπαταρία μεγάλης αυτονομίας, θα σας απαλλάξει από το άγχος της συχνής φόρτισης.

Είναι συμβατό με iOS και Android smartphones.

-έγχρωμη οθόνη αφής 1.3" AMOLED

-ενσωματωμένο GPS

-ανθεκτική κατασκευή & αντοχή στο νερό (5 ATM)

-αισθητήρας καρδιακών παλμών

-μέτρηση οξυγόνου και πίεσης αίματος

-πληθώρα προγραμμάτων άθλησης

-παρακολούθηση ποιότητας ύπνου

-ειδοποιήσεις κλήσεων, μηνυμάτων & εφαρμογών

-μεγάλη ποικιλία από watch faces

-χειρισμός μουσικής & κάμερας

-λειτουργίες ξυπνητήρι, χρονόμετρο & αντίστροφη μέτρηση

-μεγάλη διάρκεια μπαταρίας έως 25 ημέρες με μια φόρτιση

Συμβατή εφαρμογή: InfoWear

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Water resistant: 50M (5 ATM)

Display size: 1.3" Always-on AMOLED Display, Always-on Modes supports

Display resolution: 360x360 pixels, 326 PPI, 85.2% Screen-to-body ratio

Bluetooth: BT 5.0

Battery life: Battery saver modes: up to 25 days, Typical usage scenario: up to 15 days, Heavy usage scenario: Up to 10 days, GPS Continuous Usage Scenario: Up to 40 hours

Charging time: About 1.5 hours

GPS sensors: 12nm High-end GPS Chip / Integrated GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU / Assisted GPS for fast fix times

Health & movement sensors: Wrist Heart Rate Monitor, Pulse Ox Blood Oxygen Saturation Monitor, Proximity sensor, Accelerometer

Smartphone compatibility: Android 4.4 or iOS 8.2 and above

Material: Case: Plastic, Button: Stainless Steel, Buckle: Stainless Steel

Wristbands: Material: Durable and comfortable silicone, Width: 22mm, Compatible with standard 22mm quick release watch bands, Wrist Circumference: 130-235mm

Measurements: Dial size: 46 x 46 x 12.9mm, Weight: 52 g with wristband, 32 g without wristband

Operating temperature: -40°C to 45°C

Περιεχόμενα συσκευασίας

Smartwatch

USB βάση φόρτισης

Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρική χρήση.