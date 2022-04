UNI-T tester καλωδίων δικτύου UT681C, RJ45/RJ11/BNC

Το tester καλωδίων της UT681C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον γρήγορο έλεγχο των καλωδίων Ethernet/τηλέφωνου/BNC. Ελέγχει αυτόματα εάν τα καλώδια είναι αγώγιμα, βραχυκυκλωμένα, διασταυρωμένα ή ανοιχτά.

Είναι ιδανικό εργαλείο για τους τεχνικούς εγκατάστασης, συντήρησης και επιθεώρησης των συστημάτων δικτύου.

-ένδειξη κατάστασης LED

-αυτόματος έλεγχος βραχυκυκλώματος/ανοιχτού/διασταυρούμενου κυκλώματος

-λειτουργία με ένα κουμπί

-χειροκίνητη/αυτόματη απενεργοποίηση (μετά από 10 λεπτά αδράνειας)

-ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

-τροφοδοσία από μπαταρία 9V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

To test for RJ45/RJ11/BNC: Need to use RJ45 to BNC adaptor

Fast test mode: LED1~LED8, LED_G

Slow test mode: LED1~LED8, LED_G

Test for the case of short circuit, crossover, open circuit, etc.: Ναι?

Ethernet cable: shielded/ unshielded test

Manual shutdown function: Ναι

Auto shutdown function: No operation within 10 minutes, the device will shut down automatically

Single key operation: Ναι

Power supply: 9V μπαταρία (συμπεριλαμβάνεται)

Low battery detection: Less than 7.2V

Application environment: Operating temperature: 0~40°C, Operating humidity: 20~80%RH ?

Altitude: ?2000 meters

Safety standard: CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013

Product color: Red and grey

Product net weight: Transmitter: 87g, receiver: 51g

Product size: Transmitter: 102 x 62 x 28mm, receiver: 102 x 37 x 28mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

Tester καλωδίων

Αντάπτορας BNC σε RJ45

Μπαταρία 9V

Εγχειρίδιο χρήσης