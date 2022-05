ULEFONE smartphone Armor X8i, IP68/IP69K, 5.7", 3/32GB, 5080mAh, μαύρο

Στιβαρό και αδιάβροχο (IP68/IP69K) smartphone, με επιβλητικό design και σκελετό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. Διαθέτει μεγάλη οθόνη 5.7" HD+ και οκταπύρηνο επεξεργαστή με συχνότητα λειτουργίας έως 1.8GHz.

Εξοπλίζεται με 3GB μνήμη RAM και 32GB αποθηκευτικό χώρο, με δυνατότητα επέκτασης έως 256GB (με Micro SD Card).

Υποστηρίζει πληθώρα αισθητήρων, που μετατρέπουν το smartphone σε απαραίτητο εργαλείο για κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, και ξεκλείδωμα με Face Unlock και Fingerprint, γρήγορης απόκρισης.

Διαθέτει τριπλή κύρια κάμερα 13MP, 2MP, 2MP και εμπρόσθια selfie κάμερα 8MP που υποστηρίζουν υποβρύχιες λήψεις.

Η μπαταρία χωρητικότητας 5080mAh, θα σας απαλλάξει από τις συχνές αναζητήσεις τροφοδοσίας.

-IP68/IP69K/MIL-STD-810G βαθμός προστασίας

-360° All-round προστασία

-5.7" HD+ οθόνη

-λειτουργικό Android 11

-γρήγορος επεξεργαστής 8 πυρήνων

-κύρια τριπλή κάμερα 13MP, 2MP & 2MP

-εμπρόσθια selfie κάμερα 8MP

-SIM & micro SD/SIM υποδοχή

-πλαϊνό προγραμματιζόμενο πλήκτρο

-μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία 5080mAh

-ξεκλείδωμα με Face Unlock & Fingerprint

-λειτουργία NFC με υποστήριξη Google pay

-Glove mode, για καλύτερη απόκριση της οθόνης αφής, όταν φοράτε γάντια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Operating System: Android 11

Display: 5.7" (diagonal), 720 x 1440 HD+, All-screen LCD Multi-Touch display with IPS technology

RAM: 3GB

Storage: 32GB (SD card Up to 256GB)

Processor: MediaTek Helio A25, Octa Core, up to 1.8GHz

GPU: IMG GE8320 up to 600MHz

Rear Camera: 13MP Main Camera, 2MP Depth Sensor, 2MP Depth Sensor

Photo resolution: up to 3072x4096 pixels

Video resolution: up to 1080x1920 pixels

Rear camera video features: 1080P recording 30fps, 720P recording 30fps, 480P recording 30fps

Front Camera: 8MP selfie camera

Front camera video features: 1080P recording 30fps, 720P recording 30fps, 480P recording 30fps

Underwater Photography: Supports to take photos & video recording, Supports to start/end operation underwater, Supports to quickly switch shooting modes underwater

Rugged: Splash, Water and Dust Resistant, Rated IP68 (maximum depth of 1.5 metres up to 30 minutes) under IEC standard 60529, Rated IP69K under IEC standard 60529, MIL-STD-810G Certification

Battery: 5080mAh

Charging: Supports 10W fast charging

Network: 4G, VoLTE HD calling

Connectivity: 802.11 a/ac/b/g/n, 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi

Bluetooth: 5.0

Navigation and positioning: GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, Digital Compass

NFC: Google Pay, Transit, Loyalty Cards, Gift Cards and Plane tickets

Sensors: Acceleration Sensor, P-sensor, L-sensor, E-compass, Fingerprint sensor, NFC

SAR: Maximum 10g SAR

Multimedia: Video: MOV/FLV/MKV/AVI/3GP/MP4, Audio: MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2, Image: GIF/JPEG/PNG/BMP, Ebook: TXT, HTML

Ports: USB 2.0 Type-C, 3.5 mm Headphone Jack

Card slot: Two(2), Nano SIM + Nano SIM/TF Card

Unlock Options: Fingerprint, Face Unlock

Dimensions: 160.3 x 79 x 13.8 mm

Weight: 256 grams

Περιεχόμενα συσκευασίας

Armor X8i

AC Power Charger Adapter

Data Cable

Protective Film (προεγκατεστημένο)

Tempered Glass

SIM Needle

User Manual

Warranty card