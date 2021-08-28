Το TL-SM311LM
είναι μια module κάρτα που βοηθάει στην επέκταση μετάδοσης των δεδομένων έως και 10 χιλιόμετρα. Είναι συμβατό με τα T3700G-28TQ, TL-SG5412F/TL-SG5428, TL-SL5428E,TL-SG3210/TL-SG3216/TL-SG3424/TL-SG3424P,TL-SL3428/TL-SL3452, TL-SG2210P/TL-SG2216/TL-SG2424/TL-SG2424P/TL-SG2452, TL-SL2210/TL-SL2218/TL-SL2428/TL-SL2452 και MC220L.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - TP-Link TL-SM311LM - MiniGBIC Module
- Standar Prototypes and Protocols: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
- Wave Length: 850nm
- Power Supply: 3.3V
- Fiber Type: Multi-mode Fiber
- Max. Cable Length: 550m
- Date Rate: 1.25bps
- Port Type: LC/UPC
- Safety & Emission: FCC, CE