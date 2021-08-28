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TP-Link TL-SM311LM - MiniGBIC Module
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Το TL-SM311LM είναι μια module κάρτα που βοηθάει στην επέκταση μετάδοσης των δεδομένων έως και 10 χιλιόμετρα. Είναι συμβατό με τα T3700G-28TQ, TL-SG5412F/TL-SG5428, TL-SL5428E,TL-SG3210/TL-SG3216/TL-SG3424/TL-SG3424P,TL-SL3428/TL-SL3452, TL-SG2210P/TL-SG2216/TL-SG2424/TL-SG2424P/TL-SG2452, TL-SL2210/TL-SL2218/TL-SL2428/TL-SL2452 και MC220L.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - TP-Link TL-SM311LM - MiniGBIC Module

  • Standar Prototypes and Protocols: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
  • Wave Length: 850nm
  • Power Supply: 3.3V
  • Fiber Type: Multi-mode Fiber
  • Max. Cable Length: 550m
  • Date Rate: 1.25bps
  • Port Type: LC/UPC
  • Safety & Emission: FCC, CE

TP-Link TL-SM311LM - MiniGBIC Module

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Το TL-SM311LM είναι μια module κάρτα που βοηθάει στην επέκταση μετάδοσης των δεδομένων έως και 10 χιλιόμετρα. Είναι συμβατό με τα T3700G-28TQ, TL-SG5412F/TL-SG5428, TL-SL5428E,TL-SG3210/TL-SG3216/TL-SG3424/TL-SG3424P,TL-SL3428/TL-SL3452, TL-SG2210P/TL-SG2216/TL-SG2424/TL-SG2424P/TL-SG2452, TL-SL2210/TL-SL2218/TL-SL2428/TL-SL2452 και MC220L.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - TP-Link TL-SM311LM - MiniGBIC Module

  • Standar Prototypes and Protocols: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
  • Wave Length: 850nm
  • Power Supply: 3.3V
  • Fiber Type: Multi-mode Fiber
  • Max. Cable Length: 550m
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Το TL-SM311LM είναι μια module κάρτα που βοηθάει στην επέκταση μετάδοσης των δεδομένων έως και

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2021-08-28T23:23:52+03:00
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() 6935364030209 16.80 EUR Hubs, Switches In Stock TL-SM311LM
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