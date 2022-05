TP-LINK 23dBi outdoor CPE CPE605, 150Mbps 5GHz, Ver. 1.0

Το CPE605 της TP-LINK με υψηλής απόδοσης κεραία 23 dBi, προσφέρει σταθερό Wi-Fi για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις με ταχύτητες έως 150Mbps στη ζώνη 5GHz.

Η ανθεκτική αντιανεμική κατασκευή του σε συνδυασμό με την αδιάβροχη προστασία (IP65), ESD προστασία (15 KV) και την προστασία από κεραυνούς (6 KV) του σώματος του, το καθιστούν ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Η εγκατάσταση του γίνεται εύκολα με βάση σε ιστό.

-ταχύτητες έως 150Mbps στη ζώνη 5GHz

-κατευθυντική κεραία 23dBi υψηλής απολαβής, ιδανική για μεγάλες αποστάσεις

-εξαιρετική κατευθυντικότητα δέσμης, βελτιωμένη καθυστέρηση και ακύρωση θορύβου

-καινοτόμα εξαρτήματα που ασφαλίζουν με κούμπωμα για γρήγορη συναρμολόγηση και μια στιβαρή δομική σχεδίαση διατηρεί το CPE605 σταθερό ακόμη και σε ισχυρούς ανέμους

-αδιάβροχη προστασία (IP65), ESD προστασία (15 KV) και προστασία από κεραυνούς (6 KV), κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες

-η τεχνολογία TP-Link Pharos MAXtream TDMA βελτιώνει την απόδοση, τη χωρητικότητα και το latency

-το Pharos Control παρέχει στους διαχειριστές ένα δωρεάν, κεντρικό σύστημα διαχείρισης

-υποστήριξη Passive PoE για ευέλικτη ανάπτυξη και άνετη εγκατάσταση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

HARDWARE FEATURES

Processor: Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc

Memory: 64MB DDR2 RAM,8MB Flash

Interface: 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE), 1 Reset Button

Power Supply: Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins), Voltage range: 16-27VDC

Dimensions (WxDxH): 350 x 255 x 207 mm

Antenna Gain: 23dBi

Antenna Beamwidth: 7°(Azimuth), 10°(Elevation)

Protection: 15KV ESD Protection, 6KV Lightning Protection

Enclosure: Material: Outdoor PC stabilized plastic, Weatherproof: IP65 water and dust proof design

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards: IEEE 802.11a/n

Proprietary Protocol: TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled)

Wireless Speeds: Up to 150Mbps (40MHz,Dynamic), Up to 72.2Mbps (20MHz,Dynamic), Up to 36.1Mbps (10MHz,Dynamic), Up to 18.05Mbps (5MHz,Dynamic)

Frequency: 5.15~5.85GHz, Note: Available operating frequency may vary depending on the limitations of the countries or regions in which the device is used.

Transmit Power: Max. 23dBm (Adjustable power by 1dBm)

ENVIRONMENT

Operating Temperature: -40°C ~ 70°C

Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing

Περιεχόμενα συσκευασίας

Outdoor Wireless CPE

Gigabit Passive PoE Adapter

Pole Mounting Kit

Power Cord

Installation Guide