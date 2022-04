SECTEC ασύρματη ηλιακή κάμερα ST-S518M-2M, PIR & προβολείς, 2MP, WiFi

Ασύρματη ηλιακή κάμερα της Sectec εξωτερικού χώρου με διακριτική και μοντέρνα εμφάνιση. Διαθέτει αισθητήρα ανάλυσης 2MP και μπορεί να μεταφέρει εικόνα ανάλυσης 1080p HD.

Υποστηρίζει αμφίδρομη μεταφορά φωνής και ήχου, σύνδεση WiFi και ο χειρισμός της μπορεί να γίνει απομακρυσμένα μέσω συσκευής smartphone και της εφαρμογής UBox. Η κάμερα διαθέτει προβολείς που ενεργοποιούνται όταν εντοπίζει κίνηση και ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη με push notifications απευθείας στο κινητό.

Επιπλέον, υποστηρίζει λειτουργία νυχτερινής όρασης με έγχρωμη εικόνα για την παρακολούθηση ακόμη και στο σκοτάδι και τα βίντεο που καταγράφονται αποθηκεύονται εσωτερικά σε micro SD (δεν συμπεριλαμβάνεται) ή απευθείας σε λογαριασμό στο cloud.

Τροφοδοτείται από ενσωματωμένες μπαταρίες χωρητικότητας 12000mAh, η οποίες επαναφορτίζονται με ηλιακή ενέργεια μέσω του ηλιακού πάνελ.

-εύκολη εγκατάσταση χωρίς καλώδια

-αδιάβροχη

-αισθητήρας κάμερας 2MP με ανάλυση 1080p HD

-με προβολείς φωτεινότητας 800 lumens

-ενσωματωμένες μπαταρίες χωρητικότητας 12000mAh

-ηλιακό πάνελ για την φόρτιση της μπαταρίας μέσω ηλιακής ενέργειας

-Pan & Tilt control

-WiFi σύνδεση

-εντοπισμός κίνησης και ανθρώπινης σιλουέτας με ειδοποιήσεις στο smartphone

-αμφίδρομη μεταφορά φωνής και ήχου

-νυχτερινή λειτουργία με IR & έγχρωμη

-εύκολος χειρισμός μέσω εφαρμογής στο κινητό

-υποστηρίζει καταγραφή σε κάρτα micro SD & cloud

Συμβατή εφαρμογή: UBox

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Lens: Wide-angle 3.6mm len

Perspective: Horizontal 350°, Vertical 170°

Video streaming: Main stream 1920x1080/15fps Substream

System: Lite OS

Standby time: About 6 months (wake up 10 times a day, 30S each time)

Day and night conversion: Red IR and 6pcs floodlight support Automatic

Infrared distance: 850nm infrared, effective distance 15m

Network configuration method: QR code distribution network

PIR human detection: Support PIR detection wake(Max 7M)

Audio: Support Two way audio

Recorde: PIR detection recorde

Color: Standarded is white+black color (white and black color is optional)

Network: WiFi 2.4GHz WIFI802.11b/g/n

Alarm: Passive human body infrared detection

Sleep time: 15S, 30S, 60S Adjustable

Voice call: Υποστηρίζει

Remote wake up: Υποστηρίζει

PIR wake up: Υποστηρίζει (Max 7M)

Mobile client: Ubox, iOS 11.0, Android 6.0 or above version

Battery: With 12000mAh batteries

Working temperature: -10°C ~ +60°C

Working humidity: = 80%RH

Micro SD: Up to 128GB

Waterproof: IP67

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάμερα

Ηλιακό πάνελ

Βάση τοίχου κάμερας

Βάση τοίχου πάνελ

Καλώδιο φόρτισης από ηλιακό πάνελ, 5m

Καλώδιο φόρτισης USB σε USB Type-C

Kit εγκατάστασης (βίδες, ούπα κλπ.)

Εγχειρίδιο χρήσης