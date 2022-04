POWERTECH VFD ρυθμιστής στροφών PT-A37G-T43P3P, 3.7KW, 3Ph

Η μονάδα VFD ρυθμιστής στροφών είναι κατάλληλη για μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζει σε ηλεκτρικό, βιομηχανικό εξοπλισμό που διαθέτει κινητήρες, όπως εξοπλισμός κατασκευής, συμπιεστή, ανελκυστήρα κ.λπ. Το αξιόπιστο SVC vector control και η σταθερή ταχύτητα λειτουργίας του μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του κινητήρα και να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής του. Προσφέρει ταχύτερη επιτάχυνση/επιβράδυνση, ταχύτερη αντίδραση στην αλλαγή φορτίου και προληπτική απόκριση κατά τη μείωση της ισχύος. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με έναν μεγάλο αθόρυβο ανεμιστήρα, ο οποίος είναι αγώγιμος στην ταχεία διάχυση της θερμότητας.

-δυνατότητα επιλογής V/F Control, Sensor-less Vector Control (SVC) και Feedback Vector Control (FVC)

-αυτόματη ενίσχυση ροπής και αντιστάθμιση ολίσθησης

-απόδοση γρήγορης επιτάχυνσης και επιβράδυνσης

-150% ροπή στα 0,5Hz

-παρέχει ακριβή έλεγχο ταχύτητας <0,5%

-αποδεκτή ευρεία τάση εισόδου από 300V έως 480V

-conformal coating για αντοχή σε σκληρό περιβάλλον

-ενσωματωμένη RS-485 MODBUS επικοινωνία

-ενσωματωμένη μονάδα dynamic braking

-απλοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων για εύκολη εκκίνηση

-τυπικό ποτενσιόμετρο και υποστήριξη εξωτερικού πληκτρολογίου

-ευέλικτη προγραμματιζόμενη I/O σύνδεση

-ελέγχει την επιβράδυνση του κινητήρα ώστε να σταματήσει σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος για την αποφυγή ζημιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

INPUT

Input Voltage: AC,1PH,220V(-15%)~240V(+10%) / AC,3PH,380V(-15%)~440V(+10%)

Rated Frequency: 50/60 Hz

Frequency Range: +/-5% (47.5 ~ 63Hz)

OUTPUT

Output Voltage: 0- Input Voltage

Maximum Output Frequency: 0.1 ~ 500HZ

Output Power: 9 A

Output Current Please refer to Rated Parameter table

BASIC PARAMETERS

Highest frequency: Vector control: 0~500Hz, V/F control: 0~500Hz

Carrier frequency: 0.8KHz~8KHz (Support up to 16KHz carrier frequency), Adjusted automatically according to the load characteristics

Input frequency resolution: Digital setting: 0.01Hz, Analog setting: Highest frequency x0.025%

Control mode: Open-loop vector control (SVC), V/F control

Starting torque: 0.5Hz/150% (SVC)

Adjustable speed ratio: 1:100 (SVC)

Speed control accuracy: +/-0.5% (SVC)

Overload capability: 150% of rated current: 60 seconds, 170% of rated current: 12 seconds, 190% of rated current: 1.5 seconds

Torque boost: Auto torque boost; Range of manual torque boost 0.1%~30.0%

V/F curve: Three types: Linear, Multi-point, square curve (1.2 power, 1.4 power, 1.6 power, 1.8 power, 2 power)

V/F separation: Full separation, Half separation

Acceleration and deceleration time: Linear and S-curve acceleration and deceleration modes available. The range of acceleration and deceleration time is 0.0~6500.0s.

DC braking: DC braking frequency: 0.00Hz ~ Maximum frequency, Braking time: 0.0s~36.0s, Braking current value: 0.0%~100.0%

JOG control: JOG frequency range: 0.00Hz ~ Maximum frequency (5Hz in default). JOG acceleration and deceleration time: 0.0s~6500.0s.

Built-in PID: Simplify the establishment of a closed-loop control system

Automatic voltage regulation (AVR): Keep the output voltage in stable when the grid voltage fluctuates.

Stall prevention from overvoltage and overcurrent: The current and voltage are limited automatically during operation to prevent frequent tripping due to over-current and over-voltage.

Rapid current limit: Reduce the risk of over-current faults to keep VFD operated normally.

Torque limit and control: Limit the torque automatically during operation to prevent frequent tripping due to over-current.

Braking unit: Built-in braking unit for 18.5KW and below models

SPECIAL FEATURES

Deceleration to stop: In case of power loss, the energy from load feedback is used to compensate and decelerate the motor until standstill, to prevent mechanical damage.

Rapid current limit: Reduce the risk of over-current faults to keep VFD operated normally.

Timer control: Setting range: 0.0Min ~ 6500.0Min

Communication: Modbus

INPUT & OUTPUT

Command source: Operation panel, control terminal and serial communication port.

Frequency source: Digital setting, Analog voltage setting, Analog current setting, Pulse setting and Serial port setting.

Auxiliary frequency source: 5 options to provide flexible auxiliary frequency fine-tuning and frequency synthesis.

Input terminals: 4 digital input terminals, one of which supports high-frequency pulse input up to 50kHz

Output terminals: 1 analog input terminal supporting 0 ~ 10V voltage input or 0 ~ 20mA current input

DISPLAY BUTTONS

LED display: Display parameters

Key lock and function selection: It allows users to partially or fully lock the keys or define operated range for partial keys to prevent misoperation

Protective function: Motor short-circuit detection at power-on, output phase loss protection, over-current protection, over-voltage protection, under-voltage protection, overheat protection, overload protection and etc.

ENVIRONMENT

Storage temperature: -20°C ~ 60°C

Operation temperature: -10°C ~ 50°C (If temperarture is higher than 40°C, the output capacity will be derated 1% per 1°C increase)

Storage humidity: <90%RH

Operation humidity: <90%RH

Noise Level: 50dBA max.

INTERACE

Communication Port: RS-485