PENDOO TV Box T95, 6K, H616, 2GB/16GB, WiFi 2.4/5GHz, BT, Android 10

Το Pendoo TV box T95 με λειτουργικό σύστημα Android 10, συνδέεται στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας και την μετατρέπει σε smart TV.

Εξοπλίζεται με CPU Allwinner H616 Quad-Core Corte-A53, με GPU Mali-G31 MP2 που εστιάζει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, παρέχοντας εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα λειτουργίας και επαγγελματική ικανότητα επεξεργασίας εικόνας.

Υποστηρίζει ανάλυση 4K/6K Ultra HD με τεχνολογία αποκωδικοποίησης HDR 10+ και H.265, η οποία βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της εικόνας και επιτρέπει πλούσια χρώματα και βαθιές λεπτομέρειες καθώς η κρυφή ομορφιά ζωντανεύει. Απολαύστε τα μάτια σας με εικόνες που προκαλούν δέος με βαθύτερα χρώματα, υψηλότερη αντίθεση, πληρέστερο κορεσμό. Απολαύστε παιχνίδια υψηλότερης ποιότητας και εμπειρία παρακολούθησης.

Η ενσωματωμένη μνήμη 2GB RAM διασφαλίζει ότι το TV box λειτουργεί σταθερά και ομαλά για να φορτώνει ταινίες και παιχνίδια χωρίς buffer, ενώ, η μεγάλης χωρητικότητας 16GB ROM παρέχει αρκετό χώρο για να εγκαταστήσετε απεριόριστα παιχνίδια και ταινίες. Εάν παρόλα αυτά η ROM των 16GB δεν είναι αρκετή για εσάς, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον σκληρό δίσκο, συσκευή USB ή κάρτα micro SD για να επεκτείνετε τον χώρο αποθήκευσης έως και 128 GB.

Διαθέτει ενσωματωμένο WiFi διπλής ζώνης 2.4/5GHz, Bluetooth και υποστηρίζει LAN Ethernet 10/100M, προσφέρει βολική σύνδεση και πιο σταθερό σήμα WiFi.

Μπορείτε να συνδέσετε πληκτρολόγιο και ποντίκι στις θύρες USB του Android TV box για πιο εύκολη πλοήγηση και συνοδεύεται από χειριστήριο για τις βασικές λειτουργίες.

-λειτουργικό σύστημα Android 10, πιο αποδοτικό και γρήγορο

-επεξεργαστής υψηλής απόδοσης

-υποστηρίζει ανάλυση 4K/6K Ultra HD

-υποστηρίζει τεχνολογία αποκωδικοποίησης HDR 10+ και H.265

-RAM 2GB LPDDR3 & ROM 16GB EMMC

-2.4/5GHz WiFi, LAN & Bluetooth σύνδεση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

CPU: Allwinner H616 64-bit quad core ARM Cor- tex A53 CPU

GPU: G31 MP2 GPU processor

Memory: DDR: 2GB

Flash: eMMC: 16GB

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G / 5G

BT: BT, Support Voice Remote

I/O

1x HDTV: HDTV 2.1, Support HDTV CEC, Dynamic HDR and and 8Kx4K @ 24 max resolution output

1x AV OUT: 480i/576i standard definition output

2x USB USB 2.0

1x IR Reciver: Remote Reciver Connect

1x RJ45: Ethernet Interface;Support 10/100M

1x TF CARD: Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB

Power: DC 5V/2

OS: Android 10.0

Video

Video: Engine (AVE) with dedicated hardware decoders and encoders Support multi-video decoder up to 4x1080P @ 60fps Supports multiple “secured” video decoding sessions and simultaneous decoding and encoding

Video/Picture Decoding

-VP9 Profile-2 up to 8Kx4K @ 24 fps

-H.265 HEVC MP-10 L5.1 up to 8Kx4K @ 24 fps

-AVS2-P2 Profile up to 8Kx4K @ 24 fps

-H.264 AVC HP L5.1 up to 4Kx2K @ 30fps

-MPEG-4 ASP @ L5 up to 1080P @ 60fps (ISO-14496)

-WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P @ 60fps

-AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P @ 60fps

-MPEG-2 MP/HL up to 1080P @ 60fps (ISO-13818)

-MPEG-1 MP/HL up to 1080P @ 60fps (ISO-11172)

-RealVideo 8/9/10 up to 1080P @ 60fps

-Multiple language and multiple format sub-title video support - MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding (ISO/IEC-10918)

-Supports JPEG thumbnail, scaling, rotation and transition effects

-Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats

Audio: Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing

Low-power VAD

Image: HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF

Language: English French German Spanish Italian etc multilateral languages Appliactions Online: Browse all video websites, support Hulu, Flixster, Youtube, etc.

Apps: Apps download freely form android market, amazon app store etc.

Medium: Local Media playback, Support HDD, U Disck ,TF Card

Talk online: Support SKYPE video call ,MSN , facebook, twitter, QQ etc

Others: Support Email, office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard

Μπαταρία χειριστήριου: 2x AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Περιεχόμενα συσκευασίας

TV Box

Ασύρματο χειριστήριο

Καλώδιο HDMI

Αντάπτορας τροφοδοσίας

Εγχειρίδιο χρήσης