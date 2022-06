MECOOL TV Box & smart ηχείο KA1 με αποκωδικοποιητή, 4K, 4/32GB, And 11

Το HomePlus KA1 από την Mecool είναι μια έξυπνη συσκευή που λειτουργεί ως TV Box, αποκωδικοποιητής και smart ηχείο, ενώ χάρη στα 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα, υποστηρίζει τον έλεγχο των smart συσκευών σας μέσω φωνητικών εντολών.

Συνδέεται στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας και την μετατρέπει σε smart TV, επιτρέποντας σας παράλληλα να παρακολουθήσετε ψηφιακά κανάλια στα πρότυπα DVB-T και DVB-T2.

Διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android 11 με υψηλής απόδοσης τετραπύρηνο επεξεργαστή και υποστηρίζει ανάλυση 4K.

Με πιστοποίηση Google αλλά και ενσωματωμένο Chromecast για να μεταφέρετε εικόνα από το smartphone ή tablet σας απευθείας στην οθόνη της τηλεόρασης.

Η ενσωματωμένη μνήμη 4GB RAM και 32GB ROM παρέχει αρκετό χώρο για να εγκαταστήσετε παιχνίδια και ταινίες. Εάν παρόλα αυτά η ROM των 32GB δεν είναι αρκετή για εσάς, υποστηρίζει σύνδεση με σκληρό δίσκο ή συσκευή USB για να επεκτείνετε τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής.

Με σύνδεση WiFi σε διπλή ζώνη 2.4GHz ή 5GHz και Ethernet σας δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, να κατεβάσετε εφαρμογές, να δείτε ταινίες ή σειρές.

Επιπλέον, με το KA1 μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική, καθώς λειτουργεί και ως ηχείο, ενώ τα ενσωματωμένα μικρόφωνα που διαθέτει, σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε όλες τις smart συσκευές σας μέσω Google Assistant φωνητικών εντολών.

Μπορείτε να συνδέσετε πληκτρολόγιο ή ποντίκι στη θύρα USB του KA1 για πιο εύκολη πλοήγηση και συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο για τις βασικές λειτουργίες.

-3 σε 1, TV Box, αποκωδικοποιητής DVB-T/T2 & smart ηχείο

-λειτουργικό σύστημα Android 11

-πιστοποίηση Google

-υποστηρίζει ανάλυση 4K

-4GB RAM & 32GB ROM

-2.4/5GHz WiFi & Ethernet σύνδεση δικτύου

-σύνδεση Bluetooth

-ενσωματωμένο Chromecast

-υποστηρίζει Cosmote TV, Vodafone TV, EON TV & ERTFLIX

-υποστηρίζει Google Assistant για φωνητικές εντολές

-πλήκτρα αφής για αναπαραγωγή μουσικής & αυξομείωσης της έντασης

-πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μικροφώνων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικό: Android 11

CPU: Amlogic S905X4 Quad core ARM Cortex-A55

GPU: ARM G31 MP2 GPU

RAM: 4GB LPDDR4

ROM: 32GB EMMC

WiFi: 2.4G/5G 2T2R MIMO WiFi Support IEEE 802.11 b/g/n/ac

Bluetooth: BT5.0

Μικρόφωνο: Build-in two MEMS microphone

Ηχείο: 2x 5W RMS stereo Speaker

video decoding:

-AV1 MP-10 @L5.1 up to 4Kx2K @60fps

-VP9 Profile-2 up to 4Kx2K @60fps

-H.265 HEVC MP-10 @L5.1 up to 4Kx2K @60ps

-AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K @60fps

-H.264 AVC HP @L5.1 up to 4Kx2K @30fps

-MPEG-4 ASP @L5 up to 1080P @60fps (ISO-14496)

-WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P @60fps

-AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P @60fps

-MPEG-2 MP/HL up to 1080P @60fps (ISO-13818)

-MPEG-1 MP/HL up to 1080P @60fps (ISO-11172)

-RealVideo 8/9/10 up to 1080P @60fps"

video encoding:

?H.265 video encoding up to 1080P @60fps

?H.264 video encoding up to 1080P @30fps

DRM: Widevine L1, Playready

Power Supply: DC 12V/2A

Power Consumption: Standby =1.5W

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου: 2x AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Indicator: 4x RGB_LED (Used to indicate Google Assistant and system functions in different states)

Θύρες:

1x HDMI 2.1 Output, HDCP 2.2

1x USB 3.0 HighSpeed

1x RJ45 LAN Ethernet 10M/100M

1x DVB Tuner input (DVB-T/T2, DVB-C)

Πλήκτρα:

1x MIC Physical switch

1x Touch button to control media pause/play

1x Touch button to increase the volume

1x Touch button to decrease the volume

Περιεχόμενα συσκευασίας

HomePlus KA1

Τηλεχειριστήριο

Καλώδιο HDMI

Αντάπτορας τροφοδοσίας DC

Εγχειρίδιο χρήσης