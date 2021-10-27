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Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3080 10GB TUF Gaming V2 OC
Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3080 10GB TUF Gaming V2 OC
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Nvidia

Chipset Model: GeForce RTX 3080

Interface: PCI Express x16 4.0

Μέγιστη Ανάλυση: 7680x4320 pixels

Ειδικά Χαρακτηριστικά: LHR, OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη

Τύπος: Υψηλών Επιδόσεων

Μνήμη

Χωρητικότητα Μνήμης: 10 GB

Τύπος Μνήμης: GDDR6X

Memory bus: 320 bit

Συνδεσιμότητα

HDMI2

DisplayPort3

Dual Link DVI: Όχι

Απαιτήσεις Συστήματος

Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 850 W

Power Connectors: 2x 8-pin

Διαστάσεις

Μήκος: 299,9 mm

Ύψος: 126,9 mm

Πάχος: 51,6 mm

Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3080 10GB TUF Gaming V2 OC

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Γενικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Nvidia

Chipset Model: GeForce RTX 3080

Interface: PCI Express x16 4.0

Μέγιστη Ανάλυση: 7680x4320 pixels

Ειδικά Χαρακτηριστικά: LHR, OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη

Τύπος: Υψηλών Επιδόσεων

Μνήμη

Χωρητικότητα Μνήμης: 10 GB

Τύπος Μνήμης: GDDR6X

Memory bus: 320 bit

Συνδεσιμότητα

HDMI2

DisplayPort3

Dual Link DVI: Όχι

Απαιτήσεις Συστήματος

Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 850 W

Power Connectors: 2x 8-pin

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Μήκος: 299,9 mm

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Asus

2021-10-27T16:51:38+03:00
1450.00 1450.00 EUR 1
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