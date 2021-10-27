Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3080 10GB TUF Gaming V2 OC

Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Nvidia
Chipset Model: GeForce RTX 3080
Interface: PCI Express x16 4.0
Μέγιστη Ανάλυση: 7680x4320 pixels
Ειδικά Χαρακτηριστικά: LHR, OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη
Τύπος: Υψηλών Επιδόσεων
Μνήμη
Χωρητικότητα Μνήμης: 10 GB
Τύπος Μνήμης: GDDR6X
Memory bus: 320 bit
Συνδεσιμότητα
HDMI2
DisplayPort3
Dual Link DVI: Όχι
Απαιτήσεις Συστήματος
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 850 W
Power Connectors: 2x 8-pin
Διαστάσεις
Μήκος: 299,9 mm
Ύψος: 126,9 mm
Πάχος: 51,6 mm
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