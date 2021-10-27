Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3070 8GB Rog Strix OC

Γενικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Nvidia
Chipset Model: GeForce RTX 3070 Ti
Interface: PCI Express x16 4.0
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock)-
Μέγιστη Ανάλυση: 7680x4320 pixels
Ειδικά Χαρακτηριστικά: OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη
Τύπος: Υψηλών Επιδόσεων
Μνήμη
Χωρητικότητα Μνήμης: 8 GB
Τύπος Μνήμης: GDDR6X
Ταχύτητα Μνήμης-
Memory bus: 256 bit
Συνδεσιμότητα
HDMI: 2
DisplayPort: 3
Dual Link DVI: Όχι
Απαιτήσεις Συστήματος
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 750 W
Power Connectors: 3x 8-pin
Διαστάσεις
Μήκος: 318,5 mm
Ύψος: 140,1 mm
Πάχος: 57,78 mm
You will receive a confirmation E-Mail to verify your subscription