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Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3070 8GB Rog Strix OC
Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3070 8GB Rog Strix OC
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Nvidia

Chipset Model: GeForce RTX 3070 Ti

Interface: PCI Express x16 4.0

Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock)-

Μέγιστη Ανάλυση: 7680x4320 pixels

Ειδικά Χαρακτηριστικά: OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη

Τύπος: Υψηλών Επιδόσεων

Μνήμη

Χωρητικότητα Μνήμης: 8 GB

Τύπος Μνήμης: GDDR6X

Ταχύτητα Μνήμης-

Memory bus: 256 bit

Συνδεσιμότητα

HDMI: 2

DisplayPort: 3

Dual Link DVI: Όχι

Απαιτήσεις Συστήματος

Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 750 W

Power Connectors: 3x 8-pin

Διαστάσεις

Μήκος: 318,5 mm

Ύψος: 140,1 mm

Πάχος: 57,78 mm

Κάρτα Γραφικών Asus GeForce RTX 3070 8GB Rog Strix OC

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Chipset Model: GeForce RTX 3070 Ti

Interface: PCI Express x16 4.0

Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock)-

Μέγιστη Ανάλυση: 7680x4320 pixels

Ειδικά Χαρακτηριστικά: OverClocked, RGB Lighting, Αερόψυκτη

Τύπος: Υψηλών Επιδόσεων

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Χωρητικότητα Μνήμης: 8 GB

Τύπος Μνήμης: GDDR6X

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Memory bus: 256 bit

Συνδεσιμότητα

HDMI: 2

DisplayPort: 3

Dual Link DVI: Όχι

Απαιτήσεις Συστήματος

Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού: 750 W

Power Connectors: 3x 8-pin

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Γενικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Nvidia Chipset Model: GeForce RTX 3070 Ti Interface: PCI Express x16 4.0 Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock)

Asus

2021-10-27T17:30:16+03:00
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