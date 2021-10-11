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HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21
HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21
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  • Διαστάσεις:

    0.01318155

  • Βάρος:

    0

  • Μνήμη cache:

  • Ports:

  • Μνήμη RAM:

    16 GB RDIMM SR 2933 MT/s (1x 16 GB)

  • Οθόνη:

    No

  • Κάρτα γραφικών:

    Integrated Video Standard -Video modes up to 1920 x 1200@60Hz 32 bpp

  • Cache επεξεργαστή:

    13.75MB

  • Χωρητικότητα δίσκου(ων):

  • Θέσεις αποθήκευσης server:

    Supports up to (8) SFF SATA/SAS

  • Μνήμη γραφικών:

    Δυναμική συστήματος

  • Τύπος:

    Server

  • Δίκτυο:

    HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter

  • Περιβαλλοντικά πρότυπα:

  • Τύπος προτύπου:

    Rack

  • Οπτική μονάδα:

    No

  • Τροφοδοτικό:

    HP 500W FS Platinum Hot Plug

  • Περιγραφή προϊόντος:

    HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21

  • Πρότυπο αποθήκευσης:

    SATA/SAS

  • Λειτουργικό:

    No operating system

  • Επεξεργαστής:

    INTEL XEON SILVER 4210R 2.4GHZ 10CORE

  • Slots:

    4-slots (x16, x8, x16, x8) as standard

  • Σκληρός δίσκος:

    No

  • Μνήμη RAM (Μέγιστη):

    3TB (24DIMMS)

HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21

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    16 GB RDIMM SR 2933 MT/s (1x 16 GB)

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    No

  • Κάρτα γραφικών:

    Integrated Video Standard -Video modes up to 1920 x 1200@60Hz 32 bpp

  • Cache επεξεργαστή:

    13.75MB

  • Χωρητικότητα δίσκου(ων):

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    Supports up to (8) SFF SATA/SAS

  • Μνήμη γραφικών:

    Δυναμική συστήματος

  • Τύπος:

    Server

  • Δίκτυο:

    HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter

  • Περιβαλλοντικά πρότυπα:

  • Τύπος προτύπου:

    Rack

  • Οπτική μονάδα:

    No

  • Τροφοδοτικό:

    HP 500W FS Platinum Hot Plug

  • Περιγραφή προϊόντος:

    HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21

  • Πρότυπο αποθήκευσης:

    SATA/SAS

  • Λειτουργικό:

    No operating system

  • Επεξεργαστής:

    INTEL XEON SILVER 4210R 2.4GHZ 10CORE

  • Slots:

    4-slots (x16, x8, x16, x8) as standard

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HPE

2021-10-11T19:52:55+03:00
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