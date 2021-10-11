HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21
Διαστάσεις:0.01318155Βάρος:0Μνήμη cache:Ports:Μνήμη RAM:16 GB RDIMM SR 2933 MT/s (1x 16 GB)Οθόνη:NoΚάρτα γραφικών:Integrated Video Standard -Video modes up to 1920 x 1200@60Hz 32 bppCache επεξεργαστή:13.75MBΧωρητικότητα δίσκου(ων):Θέσεις αποθήκευσης server:Supports up to (8) SFF SATA/SASΜνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματοςΤύπος:ServerΔίκτυο:HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR AdapterΠεριβαλλοντικά πρότυπα:Τύπος προτύπου:RackΟπτική μονάδα:NoΤροφοδοτικό:HP 500W FS Platinum Hot Plug Περιγραφή προϊόντος:HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R P23578-B21Πρότυπο αποθήκευσης:SATA/SASΛειτουργικό:No operating systemΕπεξεργαστής:INTEL XEON SILVER 4210R 2.4GHZ 10CORESlots:4-slots (x16, x8, x16, x8) as standardΣκληρός δίσκος:NoΜνήμη RAM (Μέγιστη):3TB (24DIMMS)
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2021-10-11T19:52:55+03:00
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