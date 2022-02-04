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Asrock Radeon RX 6600 8GB Challenger D
Asrock Radeon RX 6600 8GB Challenger D
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής Επεξεργαστή AMD

Chipset Model Radeon RX 6600

Interface PCI Express x16 4.0

Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 1626 MHz

Μέγιστη Ανάλυση 7680x4320 pixels

Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας Δεν Υποστηρίζει

Ειδικά Χαρακτηριστικά Αερόψυκτη

Τύπος Υψηλών Επιδόσεων

Μνήμη

Χωρητικότητα Μνήμης 8 GB

Τύπος Μνήμης GDDR6

Memory bus 128 bit

Συνδεσιμότητα

HDMI 1

DisplayPort 3

Dual Link DVI Όχι

Απαιτήσεις Συστήματος

Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού 500 W

Power Connectors 8-pin

Διαστάσεις

Μήκος 269 mm

Ύψος 132 mm

Πάχος 41 mm

Asrock Radeon RX 6600 8GB Challenger D

636,00 €
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