Asrock Radeon RX 6600 8GB Challenger D

Κατασκευαστής Επεξεργαστή AMD
Chipset Model Radeon RX 6600
Interface PCI Express x16 4.0
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 1626 MHz
Μέγιστη Ανάλυση 7680x4320 pixels
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας Δεν Υποστηρίζει
Ειδικά Χαρακτηριστικά Αερόψυκτη
Τύπος Υψηλών Επιδόσεων
Χωρητικότητα Μνήμης 8 GB
Τύπος Μνήμης GDDR6
Memory bus 128 bit
HDMI 1
DisplayPort 3
Dual Link DVI Όχι
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού 500 W
Power Connectors 8-pin
Μήκος 269 mm
Ύψος 132 mm
Πάχος 41 mm
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